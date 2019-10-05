شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المنيا يتقدم بطلب إحاطة لسرعة الانتهاء من المنطقة الصناعية بسمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة لوزير الصناعة، بشأن المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ودورها فى دفع عجلة الاستثمار والاقتصاد للأمام، وما شهدته الفترة السابقة من حزمة من الإجراءات والتشريعات التى انعكست على الأوضاع بشكل مباشر.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا أن المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بالسرارية بسمالوط بالمحافظة لم يتم اتخاذ إجراءات عملية بشأنها للبدء فى ترفيقها، مؤكدا أن هذه المنطقة سيكون لها دور مباشر فى دفع عجلة الاستثمار فى الصعيد بشكل عام، والمنيا بشكل خاص، ولهذا لا بد من سرعة الوقوف على خطوات بدء عملها.

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وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المنطقة الصناعية محل الذكر ستساهم أيضا فى حل مشاكل البطالة وزيادة النمو الاقتصادى، وأنه تم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه عام 2017 للبدء فى الأعمال، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه باجتماع لجنة الإدارة المحلية، بحضور كل المسئولين بهيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا والتخطيط.

واستعرض مجلس الوزراء، خلال الأيام السابقة، نتائج أعمال المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية خلال الفترة الماضية، ‎وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، رئيس المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، أن المجلس التنسيقى قام خلال الفترة الماضية بالتحرك على عدة أصعدة تشمل: إعداد منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، وتنفيذ بوابة إلكترونية موحدة للخرائط الصناعية، إلى جانب إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات، ومنح حوافز إضافية للقطاع الصناعى، بالإضافة إلى برامج التعاون مع منظمة اليونيدو.