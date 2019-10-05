شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر : نساء تركيا يعشن وضع متردى بسبب سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو، أعده موقع "مباشر قطر"، حول الانتهاكات التى يتعرض لها النساء فى تركيا، بسبب سياسات أردوغان، وعدم توفير الحماية للسيدات هناك، الأمر الذى تسبب فى حالة من الغضب الشديد لدى النساء فى مناطق متعددة بتركيا.

وذكر التقرير، أن الوضع الذى تعيشه النساء فى تركيا، هو فى غاية التردى، وأن السيدات هناك لن يحصلن على حقوقهن فى تركيا، نتيجة لسياسات القمع التى ينتهجها أردوغان، الأمر الذى أدى إلى تظاهرات عدة من السيدات فى تركيا، لرفض ما يحدث لهن.

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وأوضح التقرير، أن أردوغان لم يستطع توفير الحقوق لشعبه، وأن كل ما يدعيه فى خطاباته هو مجرد زيف للواقع الذى تعيشه تركيا.