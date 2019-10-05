​"الزراعة" تعلن موعد طرح أسمدة المحاصيل الشتوية المدعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح مليون و650 ألف طن أسمدة مدعمة من قبل شركات التوريد الخاصة؛ استعدادا للموسم الشتوى الجديد الذى ينطلق نهاية أكتوبر الجارى.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن الوزارة شرعت في الإجراءت الخاصة بتوريد الأسمدة الشتوية المدعمة من خلال تجهيز المخازن وعمل لجان مركزية وفرعية للمرور على الجمعيات تمهيداً للطرح أول فبراير المقبل.

وأضاف الشناوي، لمصراوي، أن الصرف أولا لحصص محاصيل "بنجر السكر، والقمح، قصب السكر ثم محاصيل الخضر والفاكهة"، لافتًا إلى تحديد سعر اليوريا بـ164.5 جنيه والنترات بـ 159.5 جنيه للشكارة.

وأشار إلى أن تطبيق منظومة "الباركود"؛ لرصد الأسمدة الزراعية الخارجة من المصانع إلى مخازن المديريات للحد من التلاعب والتهريب أثناء نقل المخصصات السمادية .

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وفي 22 سبتمر الماضي شكلت وزارة الزراعة "اللجنة التنسيقة" المكونة من شؤن المديريات الزراعية والاستصلاح الزراعي والائتمان، وشركات الأسمدة، وأعضاء مركز البحوث الزراعية الخاصة بتحديد مساحتي القمح والشعير، تحت إشراف قطاع الخدمات الزراعية.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن توفير الأسمدة المدعمة إحدى المهام الرئيسية التي يشرف على تطبيقها وزارة الزراعة بهدف توفير المناخ الملام للمزارع، مضيفا أن الوزارة نجحت في الحد من التلاعب بالأسمدة والمقررات السمادية التي كان يعاني منها الفلاح في السنوات السابقة.

وأضاف القرش، لمصراوي، أن الوزارة خصصت رقمي 0233373421 -0233373359، لتلقي شكاوى المزارعين المتعلقة بحصص صرف الأسمدة طبقاً للحيازة، موضحاً أنه طبقا لمحاضر المعاينات الفعلية على الطبيعة، وكشوف الحصر اليومية بعد اعتمادها من الإدارة الزراعية والتعاون الزراعي.

وبحسب أخر تقرير صادر لوزارة الزراعة الخاصة بالزراعات الاستراتيجية مثل القمح والبنجر والقصب بلغت المساحة الكلية 9 ملايين و450 ألف فدان، وتسعى الدولة المصرية لزيادة المساحة المنزرعة ومضاعفة معدلات التصدير من الخضر والفاكهة.​