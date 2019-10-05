الفرصة الأخيرة.. انتهاء تحويلات طلاب الثانوية العامة والفنية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يواصل مكتب تنسيق الجامعات، قبول طلبات تقليل الاغتراب (التحويل الإلكتروني) بين الكليات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة والفنية حتى السابعة من مساء السبت.

وأكد مكتب التنسيق، أنها الفرصة الأخيرة أمام الطلاب وعليهم استغلالها قبل نهاية الفترة المعلن عنها.

وللتسجيل في تحويلات طلاب الثانوية العامة اضغط هنا..

وللتسجيل في تحويلات طلاب الثانوية الفنية اضغط هنا..