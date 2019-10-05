"مواد تفاعلية".. مصدر: 70% من مناهج الصف الثانوي على بنك المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قال مصدر بوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة انتهت من تحميل نحو 70% من مناهج الصف الثاني للثانوية العامة على بنك المعرفة.

وتتعاون وزارة التربية والتعليم، مع شركات عالمية متخصصة في مجال التعليم، لإنتاج مواد تعليمية تفاعلية، للمرحلة الثانوية؛ لإتاحتها على بنك المعرفة المصري، في إطار استكمال نظام الثانوية المعدل.

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وأضاف المصدر لمصراوي، أن الوزارة تهدف لتكوين مكتبة من البرامج التفاعلية في مختلف المواد الدراسية باللغة العربية لجميع الصفوف على بنك المعرفة المصري، يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت أالمحمول، مضيفا أنها تتضمن تبسيط وشرح المناهج من خلال الآلاف من مقاطع الفيديو، والمقالات النصية، والعروض التفاعلية، وملفات الصوت، والصور المدققة .

ولفت إلى الوزارة تهدف الوزارة إلى الاستغناء عن الكتب المطبوعة خلال الأعوام الدراسية المقبلة، حيث تطبع الوزارة نحو 177 مليون كتابا سنويا لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي – اعدادي – ثانوي – فني).

وبدأت وزارة التربية والتعليم، تطبيق نظام الثانوية المعدل، بالصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018/ 2019، والذي يرتكز على تعديل أسلوب التقييم وإلغاء الامتحان القومي الموحد، وتغيير الهدف من أسئلة الامتحانات من قياس مهارة الحفظ والاستظهار إلى الفهم ومهارات التفكير العليا.