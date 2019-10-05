توقيف ليبي بمطار محمد الخامس للاشتباه في تورطه في التهريب الدولي للمخدرات

على خلفية حجز ثمانية أطنان وثمانية كيلوغرامات من مخدر الشيرا، خلال عملية أمنية بمدينة كلميم، أوقفت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أمس الجمعة، مواطن ليبي يبلغ من العمر 33 سنة.

وقالت المديرية العامة في بلاغ لها، إنه تم توقيف المشتبه فيه، وذلك أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة نحو العاصمة التونسية، وبعد أن تبين من خلال الأبحاث المنجزة أنه يشكل الزبون المباشر لهذه الشحنة من المواد المخدرة.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين 30 شتنبر المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وتم ضبط بحوزة أفراد الشبكة، أكثر من ثمانية أطنان من مخدر الشيرا، في عملية مكنت من ضبط ثلاثة أطنان و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة لنقل البضائع بمدينة كلميم، بينما تم حجز باقي الشحنة المخدرة خلال عملية تفتيش بضيعة فلاحية نواحي مدينة كلميم.