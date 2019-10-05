شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت تكشف استهداف هاكرز إيراني لحملة رئاسية والان مع التفاصيل

أكدت شركة مايكروسوفت، أمس الجمعة، تورط قراصنة تابعين للحكومة الإيرانية في محاولات مهاجمة إحدي حملات الرئاسة الأمريكية في الانتخابات المزمع عقدها العام القادم،

وكشف البيان الصادر عن مجموعة مايكروسوفت أن مجموعة تعرف باسم "الفسفور"، حاولت اختراق إحدى الحملات بين أغسطس وسبتمبر 2019، مؤكدة أن الأمر لم ينجح"، بحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، ولم تذكر مايكروسوفت الحملة المستهدفة لكنها أكدت أنها أبلغت المستهدفين.

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وأرسلت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، تحذيرًا أمنيًا حول تلك المحاولة، إلى حملات مرشحي الحزب المحتملين في انتخابات 2020.

وفي السياق نفسه، كتب بوب لورد رئيس الأمن في اللجنة الوطنية الديمقراطية، في رسالة تحذير حصلت عليها "سي إن إن"، إن "القراصنة يهاجمون الحسابات الشخصية والرسمية، كما يصنعون إيميلات صيد وحسابات وهمية على لينكدإين يمكن تصديقها".

وبهذا الخصوص، كتب توم بيرت نائب رئيس مايكروسوفت لثقة العملاء وأمانهم، في تدوينة، الجمعة، إن "الحسابات المستهدفة من جانب القراصنة ترتبط بإحدى الحملات الرئاسية، ومسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى صحفيين يغطون السياسة العالمية، وإيرانيين بارزين يعيشون خارج إيران".