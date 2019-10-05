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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على المملكة

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 5 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على المملكة

كتب

متابعات_الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

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وأوضحت أنه يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق وسط المملكة.

في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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