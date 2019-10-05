شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: مقتل 5 في تحطم طائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ا ف ب (كييف)

قتل 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون إثر تحطم طائرة مستأجرة من طراز An-12 بالقرب من مدينة لافيف غربي أوكرانيا أمس (الجمعة). وعزت السلطات الأوكرانية سبب تحطم الطائرة إلى نفاد الوقود بها. وأعلن وزير البنية التحتية الأوكراني فلاديسلاف كريكلي حصيلة الضحايا في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مضيفاً أن التحقيق في الحادثة لا يزال جارياً. ولفت إلى أن الطائرة كانت متجهة من مدينة فيجو الإسبانية إلى مدينة إسطنبول في تركيا، إذ كان من المخطط إعادة تزويدها بالوقود في مدينة لافيف.

وسعت الطائرة إلى أن تهبط هبوطاً اضطرارياً بسبب نقص الوقود، إلا أنها لم تنجح، وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن مكان تحطم الطائرة وقع على بعد 1.5 كيلومتر من مدرج الهبوط المخصص لها. وكان على متن الطائرة طاقمها المكون من 7 أفراد ومسافر واحد. يذكر أن خدمات الطوارئ المحلية الأوكرانية أعلنت في بيان أن رجال الإنقاذ انتشلوا المصابين الثلاثة من تحت حطام الطائرة وتم احتجازهم بالمستشفى لتلقي العلاج.