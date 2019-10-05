شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة وأعضاء بيت الأمة ينظمون اليوم مؤتمرا لإطلاق "الوفد مع المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم حزب الوفد، اليوم السبت، مؤتمرا فى محافظة بورسعيد، وذلك ضمن المرحلة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة"، بحضور لفيف من قيادات بيت الأمة، وأعضاء الحزب، ورموز وقيادات المحافظة وعدد من الشخصيات العامة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، رئيس مبادرة الوفد مع المرأة، إن المبادرة استقرت على أن تكون محافظة بورسعيد هى المحطة الثانية لانطلاقها، لتفعيلها من قلب مدن القناة، تقديرًا لدور المرأة وكفاحها الطويل داخل هذه المدن فى ثورة 1919 ومواجهتها للاحتلال والعدوان الذى تعرضت له.

وأكد "الهضيبى" أن مقرات حزب الوفد بمحافظة بورسعيد فتحت أبوابها استعدادًا للحدث الكبير، مؤكدًا توافد الوفديين إلى المقرات للمساهمة فى الفعالية، كما تزينت الميادين فى المحافظة الباسلة والمحافظات المجاورة "دمياط – الإسماعيلية – السويس"، باللافتات والأعلام، احتفالا بهذه المناسبة، واستقبالًا لزعيم حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة.

Advertisements

وأشار رئيس مبادرة الوفد مع المرأة إلى أنه من المنتظر أن تشهد فعاليات المبادرة فى بورسعيد حضورا جماهيريا كبيرا ومتنوعا لم يسبق له مثيل فى مصر، والذى تتعطش فيها المرأة للاهتمام وتسليط الأضواء على احتياجاتها، لافتًا إلى أن المبادرة ستشهد توزيع مشاريع صغيرة ومتوسطة ومستدامة للمرأة الوفدية والمصرية، تتناسب مع طبيعة إقليم القناة وظروفه.

يذكر أن "مبادرة الوفد مع المرأة" كانت قد انطلقت منذ الشهر الماضى، خلال مؤتمر جماهيرى حاشد بمحافظة الغربية، فى إطار مبادرات حزب الوفد لدعم الوفد للدولة المصرية لبناء دولة عصرية حديثة، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسئولة فى الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة بالمحافظة.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد قد أشار إلى حرصه على دعم الدولة الوطنية المصرية، من خلال الاهتمام الكامل بدور المرأة المصرية، إيمانا منه بدور المرأة الفعال فى المجتمع والحياة السياسية إضافة لكونها إما وزوجة وابنة.