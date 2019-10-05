شكرا لقرائتكم خبر عن النائب كمال عامر: حرب أكتوبر أظهرت مدى حب الشعب لوطنه وتكاتفه لتحقيق الانتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أحد أبطال حرب 6 أكتوبر، أن انتصارات حرب أكتوبر علامة مضيئة فى تاريخ مصر والعالم العربى، وكان البطل فيها الإنسان المصرى سواء قواته المسلحة أو الشعب المصرى، فمصر كلها كانت متحابة ومتكاتفة لدعم جهود مصر لاسترداد أراضيها ومواجهة الاحتلال البغيض للأرض.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن مصر وضعت منظومة كاملة للحرب، حيث تم إعداد القوات المسلحة بشكل علمى ومدروس وإعداد مسرح الحرب وإعداد سياسة عسكرية للدولة وإعداد اقتصادى قائم على منهج علمى وإعداد مؤسسات الدولة، حيث اعتمدت مصر على المنهج العلمى فى التخطيط والتنسيق، مما ساهم فى نجاح الحرب.

وتابع اللواء كمال عامر أن نجاح هذه الحرب كان قائما على التكاتف بين جميع فئات الشعب المصرى، حيث كانت حربا وطنية لأنه كان جموع الشعب المصرى يؤيدها، كما أنه شاركت فيها الأمة العربية وساندت مصر، وكانت حربا عادلة حيث لم تهدف إلا لاسترداد الحقوق، كما صاحبها دعم دولى لأن العالم كان يؤيد مصر.

وذكر كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن انتصارات أكتوبر كانت حربا عظيمة بكل المعانى، لأنها أظهرت مدى حب الشعب المصرى لوطنه وتعاونه لإنجاح هذه الحرب واسترداد الأرض المصرية.