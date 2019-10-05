ابتكار مستحضر يطيل العمر.. عبارة عن مزيج من الأدوية – التفاصيل

ابتكر علماء كلية لندن الجامعية بالتعاون مع معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة في ألمانيا، مزيجا من الأدوية يطيل عمر الحيوانات المخبرية بنسبة 48 في المائة.

وتفيد مجلة Science Daily، بأن تركيب المزيج يحتوي على مواد استخدمت سابقا كأدوية مثل- مستحضرات الليثيوم، والتراميتينب (لعلاج السرطان) والراباميسين (منظم جهاز المناعة). وقد ظهر أن استخدام خلطة هذه المستحضرات يبطئ عملية الشيخوخة عند ذباب الفاكهة.

وقد تأكدت هذه النتائج خلال اختبارها على الفئران المخبرية، والديدان، والخلايا المزروعة.

وتؤثر المستحضرات الثلاثة على ثلاث طرق اتصالات مختلفة، تشكل مجتمعة شبكة تنظيمية موحدة مرتبطة بالمواد المغذية المستخدمة؛ كل مادة لوحدها تطيل العمر بمعدل 11 في المائة فقط، ولكن عند جمعها مع بعض تطيل العمر بنسبة 30 في المائة.

كما يسمح مزيج هذه المستحضرات بتخفيض الآثار الجانبية، التي تظهر عند تناول كل منها على انفراد، فمثلا، يعوض الليثيوم عن الآثار الضارة للراباميسين، التي تساهم في مقاومة الأنسولين.