تعرف على حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات اليمنية خلال الساعات المقبلة

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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، الجمعة، سائقي السيارات والمركبات بمحافظات ريمة وتعز وإب والمحويت وحجة من تدني الرؤية في المنحدرات الجبلية بسبب الضباب. وقال المركز في نشرته، إن المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية ستشهد أجواء غائمة مع تشكل للسحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية. وأشار المركز الى حدوث رياح مثيرة للأتربة والغبار في المناطق المكشوفة. وشهدت الاجواء اليمنية خلال الايام الماضية حالة من عدم الاستقرار، مع هطول أمطار رعدية غزيرة الى متوسطة على اغلب المحافظات.

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