شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: ترامب تحدث سرًا مع بوتين 16 مرة والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث سراً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 16 مرة على الأقل، منذ توليه منصبه في 2017.

وأشارت وكالة أنباء بلومبرغ أن هذه المكالمات أصبحت منذ فترة طويلة موضوع تدقيق وتكهنات بأن تدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو ما ساعد ترامب على الوصول إلى السلطة.

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وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، إن الكونغرس مهتم بشكل خاص بالعثور على تسجيلات مكالمات ترامب مع بوتين، خاصةً إذا خُزنت بالطريقة غير المعتادة.

وفي البداية، قال الكرملين، إنه "لا يريد نشر المكالمات على الملأ"، رغم أن بوتين قال أول أمس الأربعاء، إنه "لن يكون ضدها".

وكانت المكالمات الخاصة لترامب مع كبار المسؤولين الروس الآخرين قد واجهت بالفعل انتقادات، ومن بينها مكالمة في المكتب البيضاوي في 2017 قال فيها ترامب إنه "غير مهتم بتدخل الكرملين في الانتخابات".