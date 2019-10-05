شكرا لقرائتكم خبر عن قتلي وجرحي في صفوف المليشيا في غارات جوية للتحالف والان مع التفاصيل
شن طيران التحالف العربي في ساعات متاخرة من مساء الجمعة، عدة غارات جوية على مواقع تتمركز فيها عناصر المليشيا الحوثية شرق العاصمة صنعاء.
وأكد مصدر عسكري لوسائل الإعلام المحلية، أن الغارتين لطيران التحالف استهدفت موقع للمليشيا الحوثية في منطقة الصافح بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، مشيرًا إلي ان الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلي وجرحي في صفوف المليشيا في غارات جوية للتحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.