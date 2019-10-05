شكرا لقرائتكم خبر عن قتلي وجرحي في صفوف المليشيا في غارات جوية للتحالف والان مع التفاصيل

شن طيران التحالف العربي في ساعات متاخرة من مساء الجمعة، عدة غارات جوية على مواقع تتمركز فيها عناصر المليشيا الحوثية شرق العاصمة صنعاء.

وأكد مصدر عسكري لوسائل الإعلام المحلية، أن الغارتين لطيران التحالف استهدفت موقع للمليشيا الحوثية في منطقة الصافح بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، مشيرًا إلي ان الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.