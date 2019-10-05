شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان التركي يبحث ملف "المنطقة الآمنة" مع نظيره الأمريكي الجديد والان مع التفاصيل

أكد رئيس الأركان التركي "يشار غولر"، اليوم الجمعة، عن توافق وجهات النظر بين بلاده وواشنطن فيما يتعلق بملف المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمال سوريا. وأشارت رئاسة الأركان التركية عبر صفحتها الشخصية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، إلي أن اتصال هاتفي جمع بين "غول" ونظيره الأمريكي الجديد "مارك ميلي". Advertisements كما تناول الاتصال وجهات النظر التركية والأمريكية بشأن المنطقة الآمنة، المخطط إقامتها شرق نهر الفرات في سوريا. وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة. والثلاثاء الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العملية التركية المرتقبة شرق الفرات: "لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".

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