شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يغلق المعبر الحدودي مع إيران وسط الاضطرابات والان مع التفاصيل

قال مسؤولون طبيون عراقيون، إنه قتل عشرة أشخاص في جنوب العراق خلال الليل، مما رفع عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 19 شخص.

وأضاف المسؤولون أنه قتل خمسة أشخاص في مدينة عمارة الجنوبية وخمسة آخرين في مدينة الناصرية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، موضحين ان القتلى الخمسة في الناصرية هم أربعة مدنيين وشرطي.

وأوضح المسؤولون اليوم الخميس إنه اصيب 45 شخصًا في عمارة، بعضهم بجروح جراء الرصاص المطاطي.

بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الثلاثاء وانتشرت في معظم المناطق في جنوب العراق بعد يوم واحد.

كما صرح مسؤول عراقي إن بغداد أغلقت معبرا حدوديا مع إيران بسبب الاضطرابات المميتة في العراق وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة العراقية والعديد من المحافظات الجنوبية.

وتابع المسؤول أن معبر خسرو الحدودي مع إيران في محافظة ديالى الشرقية سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن الحدود أغلقت بسبب "الوضع" في العراق.

هناك تسعة معابر حدودية بين البلدين. واكد المسؤول العراقي إنه تم إغلاق معبر الشيب الحدودي بين البلدين لفترة وجيزة خلال الليل. تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته بما يتماشى مع اللوائح.

وأضاف مسؤولو الأمن العراقيون إنه اطلق مهاجمين مجهولين النار وقتلوا ناشطا عراقيا وزوجته في مدينة البصرة الجنوبية.

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ويقول المسؤولون إن حسين عادل مدني، رسام كاريكاتير، قتل بالرصاص مع زوجته سارة مدني على يد مسلحين ملثمين اقتحموا منزلهم في المدينة في وقت مبكر يوم الخميس وسط اضطرابات مستمرة واحتجاجات تجتاح البلاد.

لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت نشطاء في البصرة في العام الماضي.

وقد أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد بضع مئات من المحتجين في وسط بغداد، بعد ساعات من إعلان حظر التجول في العاصمة العراقية في أعقاب يومين من أعمال العنف المميتة التي اجتاحت البلاد وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقبل فجر اليوم الخميس، سمع دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي تضم مكاتب حكومية وسفارات أجنبية. قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن التحقيق جاري.

وتقول السلطات إن حظر التجول يهدف إلى "حماية السلام العام" وحماية المتظاهرين من "المتسللين" الذين ارتكبوا هجمات ضد قوات الأمن والممتلكات العامة. يستثني الحظر المسافرين من وإلى مطار بغداد.

كانت شوارع بغداد مهجورة إلى حد كبير صباح الخميس. في ميدان التحرير، تجمع مئات الشباب المحتجين، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بين الحين والآخر.

نتشرت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب بكثافة في العاصمة العراقية وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ميدان رئيسي شهد مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة في اليوم السابق.

قُتل شخصان وجُرح أكثر من 200 شخص بعد أن فتحت قوات الأمن النار بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المناهضين للحكومة مساء الثلاثاء.

يوم الأربعاء، كان عمال البلديات العراقيون يقومون بتنظيف ميدان التحرير، ورش الشارع بالماء بينما أزالت الجرافات الأنقاض. انتشرت قوات الأمن بكثافة في المنطقة مع حاملات جنود مدرعة وسيارات دفع رباعي وعشرات من رجال مكافحة الشغب يقفون في حراسة الشوارع الجانبية.

تم إغلاق الجسر الذي يمتد من ميدان التحرير إلى المنطقة الخضراء المحصنة - موطن المكاتب الحكومية والسفارات الأجنبية - في الصباح.