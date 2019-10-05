شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمني يكشف أسباب دعم قطر للميليشيات في أفريقيا الوسطى والان مع التفاصيل

قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن قيام قطر بدعم ميليشيات إرهابية في وسط أفريقيا وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة يعد بمثابة تمزيق للدول، وتمزيق للمؤسسات الشرعية في الدول.

وأشار "يعقوب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن قطر تعد هى الدولة الوحيدة التي فتحت للمنظمات الإرهابية منابر سياسية لهم، كما ساعدت قطر المنظمات الإرهابية على الوصول إلى الدول العربية.

وأكد أن ما تقوم به قطر من دعم الحركات الإرهابية يعد مخالفا للاتفاقيات الدولية، منوها بأن هناك عدة تنظيمات إرهابية، ولكن الهدف لها واحد، وهو الاستيلاء على الحكم في البلاد، والتضييق على المؤسسات الرسمية، وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية للدول.

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ولفت خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إلى أن مصر منذ فترة طويلة وهى تطالب االمجتمع الدولي بتولي مسئوليته لوقف هذا المد الإرهابي، الذي يدمر الدول، منوها بأن قطر تجد في الجماعات الإرهابية ملاذ آمن لها، وتمدها بالدعم.

هذا وقد امتدت يد قطر لدعم الإرهاب في جمهورية افريقيا الوسطى، حيث هناك تحريات للأمم المتحدة تظهر أن 15 من قيادات الجماعات المسلحة في دولة أفريقيا الوسطى قاموا بزيارات متعددة إلى الدوحة منذ 2003 وحتى 2016.

وكانت الأمم المتحدة بارسال فريق من الخبراء بغعداد مراقبين لتحديد الوضع هناك، وتبين أن لقطر دور واضح في دعم الجماعات المسلحة.