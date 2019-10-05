الكونجرس يجبر البيت الأبيض على تقديم وثائق بشأن قضية أوكرانيا

أصدر الزعماء الديمقراطيّون الذين بدأوا في الكونجرس الأمريكي تحقيقاً لعزل الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، مذكرة رسميّة تُلزم البيت الأبيض بأن يُسلّمهم بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأوّل وثائق تتعلق بقضية الاتصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني.

وكتب هؤلاء في بيان: "لقد رفض البيت الأبيض التعاون، أو حتّى الردّ على طلبات متعدّدة مِن لجاننا، لتسليم وثائق بشكل طوعي".

وأضافوا أنّه "بعد نحو شهر من التعطيل، يبدو واضحًا أنّ الرئيس اختار طريق التحدي والعرقلة والتستر".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه لا يزال غير متأكد ما إذا كان سيتعاون مع الكونجرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون سعيا إلى عزله.

وصرح ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "لا أعلم.. هذا يتوقف على المحامين"، وهدد الديمقراطيون بأن يجبروا البيت الأبيض، الجمعة، على تزويدهم بوثائق يحتاجون إليها في التحقيق.

Advertisements

وأمس الخميس، أعلن البنتاجون استعداده للتعاون مع الكونجرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب، بشأن الضغط على أوكرانيا لغايات انتخابية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحفي: "اليوم.. أمر المجلس القانوني في الوزارة جميع مكاتب وزارة الدفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها".

كما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، من حدة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبراً إياه "انقلاباً".

واتهمت الإدارة الأمريكية الديمقراطيين بممارسة الترهيب بعد طلبهم من 5 دبلوماسيين الإدلاء بإفاداتهم حول سعي البيت الأبيض للحصول على معلومات تضر بمنافس سياسي لدونالد ترامب.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا، فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.

والتهم الموجهة لترامب جاءت بعد نشر وسائل إعلام أمريكية أن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي في يوليو/تموز، لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.