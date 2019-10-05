ميدفيديف: فنزويلا لديها رئيس منتخب واحد هو مادورو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، الجمعة، في هافانا إلى الحوار من أجل حلّ الأزمة الفنزويليّة، لكنه ذكّر في الوقت نفسه بأن في فنزويلا "رئيساً منتخباً واحداً هو نيكولاس مادورو".

وقال ميدفيديف، في كلمة بجامعة هافانا التي منحته دكتوراه فخرية في العلوم السياسية: "وحدهم الفنزويليون يمكنهم التغلب على خلافاتهم من خلال الحوار".

وأدان رئيس الوزراء الروسي "العقوبات الأحادية" التي تطبقها الولايات المتحدة على "كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا".

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وزادت الولايات المتّحدة العقوبات على فنزويلا في الأشهر الأخيرة، لإجبار مادورو على التنحّي عن السلطة.

وقال رئيس الوزراء الروسي في هذا الصدد: "لا يوجد سوى رئيس واحد منتخب في فنزويلا، وهو نيكولاس مادورو".

وأكّد رئيس الوزراء الروسي رغبة موسكو في مواصلة تعميق العلاقات مع أمريكا اللاتينية.