بعد اسبتعاد قطر.. السراج ينقلب على اتفاق أبو ظبي 

السبت 5 أكتوبر 2019

فايز السراج

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

كشف موقع "أفريكا انتيلغنس" استبعاد قطر من المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، المنتظر تنظيمه في الفترة المقبلة.



وأوضح الموقع نقلاً عن مصادر، أن قرار استبعاد قطر أغضب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج، ما دفعه إلى تشديد شروطه للمشاركة في المؤتمر، حسب ما نقلت صحيفة "المتوسط" الليبية.

وأصر السراج على انسحاب قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر من طرابلس، وأعلن رفضه للاتفاق الذي توصل إليه مع حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي في أواخر فبراير(شباط) الماضي.