رئيس وزراء باكستان يستقبل وفد تجاري مصري لبناني

السبت 5 أكتوبر 2019

عمران خان رئيس وزراء باكستان

كتب متابعات_الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، وفد رجال أعمال مصري لبناني، بحضور رئيس غرفة الصناعات الكيماوية المصرية ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية بالاضافة الى عدد من الصناعيين اللبنانيين وفي حضور سفير مصر في إسلام أباد.

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وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية برعاية الوزير عمرو نصار وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية قد نظمت وفدا من كبار رجال الأعمال والصناعيين المصريين واللبنانيين إلى باكستان ضمن البرنامج الاستراتيجي للوزارة للتعاون الثنائي مع لبنان في دول ثالثة وعلى رأسها أفريقيا وباكستان.

وأكد خان على عمق العلاقات المصرية الباكستانية وإلى النتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، مشيرا إلى أهمية توقيت زيارة الوفد التي جاءت عقب لقاء الرئيس السيسي لتأكيد اهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ولاسيما في تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

كما قام رئيس الوزراء بعرض برامج الإصلاح الاقتصادي وحوافز الاستثمار في باكستان على الوفد المصري اللبناني المشترك، والذين أبدوا من ناحيتهم نيتهم بضخ استثمارات مصرية لبنانية في باكستان في مجالات الكهرباء والطاقة والإسكان وابدى الجانب الباكستاني اهتمامه بالصادرات المصرية من الدواء والأسمدة وأكد الجانبان المصري والباكستاني على أهمية تفعيل برامج التعاون الفني في مجال الزراعة وقطاع الملابس والمنسوجات.

كما اجتمع الوفد المصري اللبناني بعد ذلك بوزراء التجارة والصناعة والطاقة والخصخصة والصحة والاستثمار والزراعة لمناقشة آليات التعاون بين رجال الأعمال والحكومة الباكستانية، كما التقى الوفد مع قيادات مجتمع الأعمال الباكستاني الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مصر ولا سيما بعد نجاح اول استثمار باكستاني في مجال الغزل والنسيج ببرج العرب.