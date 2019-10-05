شاهد.. ولي العهد السعودي يقلد مدير الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز

ولي العهد السعودي

كتب متابعات_الخليج 365

قلد ولي العهد السعوديالأمير "محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الجمعة، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر "كيريل ديمترييف" وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة ودولة روسيا الاتحادية.



كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

حضر مراسم التقليد واللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان .

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