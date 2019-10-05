شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مرشح رئاسي يهاجم حزب النهضة.. والرئيس يحذر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس) وجه المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، الموقوف نبيل القروي، رسالة إلى أنصاره نشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك، أمس (الجمعة) أكد فيها قناعته أن حزب حركة النهضة هي الحاكم الفعليّ للبلاد. وقال بـ "أنّ موقع حزب تحيا تونس وعلى رأسه يوسف الشاهد في الائتلاف الحاكم ليس إلاّ دور الوسيلة واليد التي تنفّذ ". واضاف مهاجماً حزب النهضة، إنه "حزب يعلن إيمانه بالتوافق والديموقراطيّة والإيمان بالاختلاف كلّما مرّ بفترة ضعف أو احتاج لتحالفات ليحكم، لكنّه سرعان ما يستبدل خطابه المتسامح بآخر ثورجيّ إقصائيّ عنيف كلّما اقتربت الانتخابات بحثاً عن استرداد خزّانه الانتخابيّ الكلاسيكيّ ". من جهته دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إلى «إيجاد حل مشرف» في مسار الانتخابات الرئاسية بسبب استمرار إيقاف المترشح نبيل القروي منافس المرشح الأبرز قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وحذر الناصر في كلمته للشعب التونسي، من تداعيات وصفها بالخطيرة، قائلاً إنها ستمس مصداقية الانتخابات ومسار الانتقال الديمقراطي وصورة تونس بالخارج، من انعقاد دور ثان للرئاسية دون «تكافؤ الفرص بين المرشحين » .

وجه المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، الموقوف نبيل القروي، رسالة إلى أنصاره نشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك، أمس (الجمعة) أكد فيها قناعته أن حزب حركة النهضة هي الحاكم الفعليّ للبلاد. وقال بـ "أنّ موقع حزب تحيا تونس وعلى رأسه يوسف الشاهد في الائتلاف الحاكم ليس إلاّ دور الوسيلة واليد التي تنفّذواضاف مهاجماً حزب النهضة، إنه "حزب يعلن إيمانه بالتوافق والديموقراطيّة والإيمان بالاختلاف كلّما مرّ بفترة ضعف أو احتاج لتحالفات ليحكم، لكنّه سرعان ما يستبدل خطابه المتسامح بآخر ثورجيّ إقصائيّ عنيف كلّما اقتربت الانتخابات بحثاً عن استرداد خزّانه الانتخابيّ الكلاسيكيّمن جهته دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إلى «إيجاد حل مشرف» في مسار الانتخابات الرئاسية بسبب استمرار إيقاف المترشح نبيل القروي منافس المرشح الأبرز قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وحذر الناصر في كلمته للشعب التونسي، من تداعيات وصفها بالخطيرة، قائلاً إنها ستمس مصداقية الانتخابات ومسار الانتقال الديمقراطي وصورة تونس بالخارج، من انعقاد دور ثان للرئاسية دون «تكافؤ الفرص بين المرشحين

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