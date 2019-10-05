ولي العهد يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قلد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر السيد كيريل ديمترييف وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

حضر مراسم التقليد واللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان .