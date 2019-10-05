شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أولويات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ عملها رسميا بدور الانعقاد الخامس الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أن اللجنة لديها مهام كثيرة خلال هذا الدور.

ونستعرض فيما يلى أولويات اللجنة، بحسب رئيسها الدكتور حسين عيسى:

1- إعداد تقرير اللجنة بشأن زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية لعرضه على أعضاء اللجنة فى أول اجتماع رسمى لها.

2- مشروع قانون الجمارك الجديد.

3- مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

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4- مشروع قانون الموازنة والمحاسبة الحكومية الموحد.

5- تعديلات قانون الضريبة على الدخل.

6- تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

7- استمرار عمل اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة.

8- استمرار عمل اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الحساب الختامى برئاسة النائب مصطفى سالم.

9- استمرار عمل اللجنة الفرعية لمتابعة عمل المصالح الإيرادية برئاسة النائبة ميرفت ألكسان.

10- استمرار اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة التحول لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة واستراتيجية 2030 برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل.