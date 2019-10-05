شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى عن الموقف العربى فى دعم مصر بحرب أكتوبر: هى أمن وحصن العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى السعودى محمد الشقاء أن حرب 6 أكتوبر أظهرت مدى التكاتف العربى مع مصر ودعمها فى الحرب، مشيرا إلى أن الدعم العربى لحرب أكتوبر جاء لأن مصر هى أمن وأم للعرب جميعهم.

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وقال الإعلامى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن موقف العرب مع مصر موقف مصير، موقف تحتمه علاقة الأخوة والدم والجوار وعلاقة الدين واللغة والمصير المشترك، لذلك جاء الدعم العربى للقاهرة فى حرب أكتوبر لاسترداد أرضها.

وتابع محمد الشقاء أن موقف العرب موقف أخوى صادق لأنهم – أى الدول العربية - يدركون أن أمن مصر من أمن العرب جميعاً؛ فهى أمن وحصن لهم، متابعا: "حفظ الله مصر وجيشها العظيم للمصريين والعرب والمسلمين".