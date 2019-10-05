​روسيا تتعهد بدعم مادورو "الرئيس المنتخب" لفنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا - (د ب أ):

أكدت روسيا الجمعة دعمها لنيكولاس مادور بوصفه الرئيس الشرعي المنتخب لفنزويلا، واتهمت الولايات المتحدة بمحاولة زعزعة استقرار الحكومات التي تعارض مصالحها.

وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف خلال زيارة لكوبا "يوجد رئيس واحد منتخب في فنزويلا، وهو نيكولاس مادورو".

يذكر أن روسيا هي واحدة من الحلفاء الرئيسيين القلائل المتبقيين لمادورو، بعدما اعترفت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية واللاتنية بزعيم المعارضة خوان جويدوا رئيسا موقتا لفنزويلا.

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وقال ميدفيدف في جامعة هافانا حيث تم منحه درجة دكتوراة فخرية "يمكن للفنزويليين فقط تجاوز خلافاتهم من خلال الحوار".

واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تغيير حكومات وبالتدخل "في أي دولة" وباستثمار الأموال لزعزعة استقرار أنظمة سياسية.

وأضاف "إنهم لا يريدون الاستماع إلى أي انتقاد".

وفي بداية زيارته الخميس، أكد ميدفيدف على علاقات روسيا القوية مع كوبا في الوقت الذي صعدت فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها على الجزيرة بسبب دعمها لمادورو.