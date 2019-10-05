البيت الأبيض: طلب الديمقراطيين وثائق من نائب الرئيس فيه مضيعة للوقت والمال

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان مكتوب اليوم الجمعة، إن طلب الديمقراطيين في مجلس النواب الحصول على وثائق من نائب الرئيس مايك بنس هو "مضيعة للوقت وأموال دافعي الضرائب والذي سيظهر في نهاية المطاف أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ ".
وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن ثلاثة أعضاء بمجلس النواب أرسلوا خطاباً إلى نائب الرئيس مايك بنس يطلبون فيه تزويدهم بتلك الوثائق كجزء من التحقيق الرسمي بشأن اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير فى مهامه تمهيدا لعزله .
ويسعى النواب إلى الحصول على وثائق تتعلق بأحداث من بينها محاولات الإدارة الضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن أو التدخل في الانتخابات عام 2016 ، والأسباب وراء قرار البيت الأبيض تأخير منح مساعدات عسكرية حساسة لأوكرانيا كان قد تم اعتمادها من قبل الكونجرس لمواجهة العدوان الروسي ".
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