مصر تخفض أسعار المحروقات بعد إحتجاجات

وكالات - خفضت مصر اليوم، الجمعة 4 أكتوبر 2019، أسعار المحروقات، على ما أعلنت وزارة البترول المصرية، وذلك في أعقاب عدة زيادات خلال السنوات الأخيرة كجزء من خطة تقشف اقتصادية أثارت سخطا.

ويأتي القرار غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث في أعقاب خروج تظاهرات نادرة في القاهرة وعدة مدن مصرية للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الخميس "خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشا (0,015 دولارا) للتر".

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وبات سعر لتر بنزين 80 يكلف 6,5 جنيها وبنزين 92 يكلف 7,75 جنيها وبنزين 80 يكلف 6,5 جنيها.

وتابعت اللجنة ان القرار يأتي "في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر 2019 وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه".

ورفعت مصر أسعار المحروقات عدة مرات كان أخرها في تموز/يوليو الفائت كجزء من خطة لتقليص الدعم بموجب إصلاحات اقتصادية طموحة ولكن قاسية تطبقها القاهرة منذ وصول السيسي لسدة الحكم في جوان 2014.