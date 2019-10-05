مصرع 3 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة غرب أوكرانيا

أعلنت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا، الجمعة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، جراء هبوط اضطراري لطائرة شحن في مدينة لفيف (غرب)، بعد نفاد وقودها.

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وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن طائرة شحن من طراز ”إيه إن-12“ انطلقت من مدينة فيغو الإسبانية متوجهة إلى مدينة لفيف الأوكرانية.

وأضاف أن الطائرة اضطرت للهبوط اضطراريًا قرب مطار دانيلو هاليتسكي بمدينة لفيف، بعد نفاد وقودها.