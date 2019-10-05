أعلن الجيش اللبناني في بيان توقيف سوري في لبنان وإحالته على القضاء بتهمة التواصل مع إسرائيليين.
وقال بيان للجيش "أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص السوري (أ.و)، لإقدامه على الاتصال بأرقام اسرائيلية والتواصل مع أشخاص من جنسية اسرائيليةموجودين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي نهاية آب/أغسطس تصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل بعد إرسال طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله حليف إيران.
وسقطت طائرة في حين انفجرت الثانية في الجو. واتهم حزب الله والجيش اللبناني إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم لكن إسرائيل لم تعلق على الموضوع.
وبعد أيام فتح الجيش اللبناني النار على طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت فوق جنوب لبنان. ومطلع أيلول/سبتمبر حصل تبادل محدود لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يحيل سوريًا بتهمة "التخابر مع إسرائيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.