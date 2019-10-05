عاجل-وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية للرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر

تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، قلد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر السيد كيريل ديمترييف، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى. حضر مراسم التقليد واللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.



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