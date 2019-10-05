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الجزائريون يرفعون شعار مدنية وليست عسكرية

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خرج، أمس، مئات الآلاف من الجزائريين لمختلف شوارع عاصمة البلاد المرتبطة بالحراك، للتّظاهر حاملين عددا من الشّعارات المطالبة بـ”عدم تدخل قيادة الأركان في الشّأن السياسي”، معتبرين ذلك “تعدّيا على مبدأ مدنية الدّولة والديمقراطية التي ينادي بها الشّعب منذ فبراير الماضي”.

وردّد المحتجّون “ما نرضاوش بالحكم الديكتاتوري”، و”حرّروا الجزائر”، “أطلقوا سراح البلاد” و”خطاب العسكر في الثّكنات” وغيرها من الشّعارات التي أراد الجزائريون من خلالها إبعاد السياسة عمّا وصفوه بـ”الحكم العسكري”.

يرفض الجزائريون الذين خرجوا في مسيرة، بمئات الآلاف إجراء انتخابات 12 ديسمبر المقبل، في الظّروف غير الملائمة.


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