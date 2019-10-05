وردّد المحتجّون “ما نرضاوش بالحكم الديكتاتوري”، و”حرّروا الجزائر”، “أطلقوا سراح البلاد” و”خطاب العسكر في الثّكنات” وغيرها من الشّعارات التي أراد الجزائريون من خلالها إبعاد السياسة عمّا وصفوه بـ”الحكم العسكري”.
يرفض الجزائريون الذين خرجوا في مسيرة، بمئات الآلاف إجراء انتخابات 12 ديسمبر المقبل، في الظّروف غير الملائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائريون يرفعون شعار مدنية وليست عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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