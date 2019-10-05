التحالف: باليستيا الحوثي سقطا بصعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء، وسقوطهما داخل محافظة صعدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران أطلقت صباح أمس صاروخين باليستيين من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في صعدة.

استمرار الميليشيا

وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة، لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

اصطفاف وطني

على صعيد آخر، دعا نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، أمس، إلى اصطفاف وطني واسع لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وقال “نرحب بدعوة نائب وزير الدفاع في المملكة للوقوف صفاً واحدًا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني”.

وأضاف “ندعو أبناء دوت الخليج بمختلف قواه السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادة الشرعية ضد مشروع إيران التخريبي في اليمن، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران”.

ضد مشروع الفوضى

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وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إنه “آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني”.

وأضاف أنه على اليمنيين “أن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى”.

دعوة الحكومة الشرعية لليمنيين

- اصطفاف وطني واسع لإنهاء الانقلاب الحوثي

- الترحيب بدعوة نائب وزير الدفاع للوقوف صفا واحدا

- وقف مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني

- تقديم مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار شعبه