الربيعة يعقد ورشة عمل مشتركة مع مسؤولين فرنسيين

عقد المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، والوفد المرافق له، أول من أمس، ورشة عمل مشتركة مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية، ومسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس.

وجرى خلال أعمال الورشة بحث سبل التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، وآلية تنفيذ مشروعات مشتركة بين الوكالة والمركز في الدول ذات الاحتياج، فيما يصب في مصلحة العمل الإنساني وتعزيزه، وتذليل الصعوبات التي تعترضه.

وناقشت الورشة عددا من المحاور والموضوعات المهمة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي.