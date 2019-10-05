الربيعة يعقد ورشة عمل مشتركة مع مسؤولين فرنسيين

وجرى خلال أعمال الورشة بحث سبل التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، وآلية تنفيذ مشروعات مشتركة بين الوكالة والمركز في الدول ذات الاحتياج، فيما يصب في مصلحة العمل الإنساني وتعزيزه، وتذليل الصعوبات التي تعترضه.
وناقشت الورشة عددا من المحاور والموضوعات المهمة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي.
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