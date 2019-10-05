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هونج كونج تمنع أقنعة المظاهرات

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منعت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام أمس المحتجين من وضع أقنعة خلال تظاهراتهم، مستندة إلى قانون يتعلق بحالة الطوارئ في عهد الاستعمار البريطاني ولم يعد يستخدم منذ 1967.

وقالت كاري لام في مؤتمر صحافي «نعتقد أن القانون الجديد سيكون له أثر ردعي على المتظاهرين العنيفين ومثيري الشغب الملثمين وسيساعد الشرطة في مهمتها لحفظ النظام».

وأشارت إلى أنها أصدرت هذا الأمر بموجب «قوانين أنظمة الطوارئ» التي تمنحها إمكانية صياغة أي قانون في حالات الطوارئ أو وجود خطر عام، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا القانون منذ 52 عاما.


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