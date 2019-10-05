وقالت كاري لام في مؤتمر صحافي «نعتقد أن القانون الجديد سيكون له أثر ردعي على المتظاهرين العنيفين ومثيري الشغب الملثمين وسيساعد الشرطة في مهمتها لحفظ النظام».
وأشارت إلى أنها أصدرت هذا الأمر بموجب «قوانين أنظمة الطوارئ» التي تمنحها إمكانية صياغة أي قانون في حالات الطوارئ أو وجود خطر عام، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا القانون منذ 52 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر هونج كونج تمنع أقنعة المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.