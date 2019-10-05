سلامة يبحث إحياء المسار السياسي في ليبيا

وأوضحت البعثة فى بيان لها، أمس، أن سلامة أطلع وفد مجلس النواب الليبي على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصا في برلين ونيويورك، بينما تطرق الاجتماع، أمس، إلى سبل إحياء المسار السياسي وصون الدم الليبي.
ويجري سلامة هذه الأيام مشاورات مكثفة في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الذي ستستضيفه العاصمة الألمانية برلين ضمن خطته الرامية لوقف القتال في طرابلس وإحياء العملية السياسية التي توقفت منذ الرابع من أبريل.
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