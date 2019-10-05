استشهاد وإصابة 6 في هجوم إرهابي بمصر

وقالت مصادر أمنية مطلعة أن القوات الأمنية تمشط المنطقة لمطاردة باقي العناصر الإرهابية.
تسليم السوداني
على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صحفى أمس إنه صدر قرار بتسليم المواطن السودانى وليد عبد الرحمن حسن سليمان، الذى سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا إلى السلطات السودانية، وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.
وأكدت وزارة الخارجية أن ذلك يأتى فى إطار العلاقات التاريخية والأخوية، التى تربط مصر والسودان، وتعزيزا لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين.
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