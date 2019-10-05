الطبيعة والتراث أولوية السياح الألمان

توقع سفير ألمانيا لدى المملكة يورج راناو قدوم أعداد كبيرة من السياح الألمان إلى المملكة قريباً، وعلى الأخص للتمتع بمناظرها الطبيعة الفريدة والاطلاع على تراثها الثقافي، مقدماً التهنئة لها بعد قرارها فتح أبوابها للسياح من جميع دول العالم.

وقال راناو «لدي ثقة أن السياح الألمان سيأتون إلى المملكة قريباً وبأعداد كبيرة.. نحن شعب محب للسفر، حريصون على الاستكشاف، ونبحث دوما عن الأماكن التي لم نزرها سابقاً».

استقبال

أقام السفير الألماني وحرمه هايكة راناو حفل استقبال بمناسبة يوم الوحدة الألماني في مقر إقامتهما أول من أمس، حضره أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر كضيف شرف، ونحو 800 ضيف من كبار الشخصيات بينهم رجال أعمال وأكاديميون وفنانون، وأعضاء من المجتمع الألماني بالمملكة والمجتمع المدني السعودي.

وعقد أمير الرياض اجتماعا خاصا مع السفير الألماني قبل أن يفتتحا حفل الاستقبال.

سقوط الجدار

ذكّر راناو في كلمته الافتتاحية الحضور بالأحداث التاريخية التي وقعت قبل 30 عاماً، وتحديداً في خريف 1989، وقادت إلى سقوط جدار برلين في نوفمبر من ذاك العام، وكذلك إعادة توحيد ألمانيا في 3 أكتوبر 1990، وقال «ما نحتفل به اليوم هو إعادة التوحيد السلمي لبلدنا في وسط أوروبا الموحدة».

إدانة

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أشار السفير إلى إدانة ألمانيا بأشد العبارات الاعتداءات على المنشآت النفطية في أبقيق وخريص، وقال «الجهود نحو الاستقرار الإقليمي والأمن أصبحت في غاية الأهمية - إنه وقت الحوار وطريق للدبلوماسية».

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