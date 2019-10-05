7 ملايين تونسي ينتخبون برلمانهم غدا

دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب في تونس لانتخاب برلمان جديد، غدا، ستكون تشكيلته مفتوحة على كل الاحتمالات بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية أفرزت مفاجأة بوصول منافسين من خارج النظام الحاكم إلى الدورة الثانية.

يتنافس في الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار الدستور في 2014 نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة، بينما يقدر مراقبون أن يكون المشهد السياسي القادم في البلاد مشتتا بتركيبة برلمانية بكتل صغيرة ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة.

لم تكن الحملات الانتخابية للنيابية لافتة بل كانت باهتة أحيانا وذلك بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية بسبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، بالإضافة إلى “صدمة” الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

تصويت العقاب

ونظم التلفزيون الحكومي ثلاث مناظرات تلفزيونية لمرشحين للانتخابات التشريعية، إلا أنها لم تلق نجاحا ومتابعة من قبل التونسيين كما كان عليه الحال في الدورة الرئاسية الأولى التي أظهرت أن الناخبين التونسيين اختاروا اللجوء إلى “تصويت العقاب” ضد رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول في ما يتعلق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم.

أحزاب مختلفة

تمكن حزب “قلب تونس” لمؤسسه نبيل القروي من تكوين قاعدة شعبية مهمّة، وذلك من خلال حملات التبرع والزيارات الميدانية التي كان يقوم بها القروي للمناطق الداخلية منذ ثلاث سنوات ووزع خلالها مساعدات وسد فراغا تركته السلطات في هذه المناطق المهمشة، بينما تشير بعض استطلاعات الرأي غير الرسمية إلى أن “قلب تونس” سيتمكن من نيل المرتبة الأولى أو الثانية.

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