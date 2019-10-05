مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي

قتل فلسطيني أمس برصاصة أصابته في صدره، أطلقها جنود إسرائيليون، خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، وفق ما أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال القدرة “تم التعرف على هوية الشهيد شرق جباليا، وهو علاء نزار عايش حمدان 28 عاما قتل برصاصة بالصدر، أطلقها جنود الاحتلال خلال التظاهرات الأسبوعية قرب جباليا، في شمال شرق القطاع”.