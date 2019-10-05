موسكو تستدعي سفير إيران بعد إيقاف صحفية روسية

ونقلت الأنباء عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا وقولها أمس: “في علاقة بإيقاف المواطنة الروسية يوليا يوزيك، تمت دعوة السفير الإيراني، لتقديم توضيح سريع لما وقع، وضمان حقوق المواطنة الروسية”.
وأفاد الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه جاننكو، في تصريح صحفي بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفية الروسية للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.
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