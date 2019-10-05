ليبيا.. مصدر لـ «الاتحاد»: غارات مكثفة تستهدف الميليشيات في عين زارة والخلاطات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تواصلت الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة في محاور اليرموك والخلة والخلاطات جنوبي طرابلس، وسمع أمس دوي القصف بالمدفعية الثقيلة بالقرب من منطقة صلاح الدين. وكشف مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» عن أن سلاح الجو نفذ غارة جوية على الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في محاور القتال بضواحي طرابلس، خاصة في عين زارة وشارع الخلاطات.

وفي طرابلس، هزت جريمة بشعة نفذتها الميليشيات المسلحة الشارع بالعاصمة الليبية بعد إقدام مسلحين على قتل شاب في الطريق العام رمياً بالرصاص، وذلك في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس.

وتداول نشطاء ليبيون على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر فيه ثلاثة مسلحين خلال نزولهم من سيارة زرقاء اللون، في شارع مزدحم بالمارة والسيارات، قبل أن يقوم أحدهم برفع سلاحه ويبدأ في إطلاق الرصاص على رأس الضحية الذي كان يجري مسرعاً للحاق بهم، ليسقط في نفس المكان غارقاً في دمائه.

ووثق مقطع الفيديو قصة تضحية بطلها شقيق المقتول، الذي أراد الموت حتى يعيش شقيقه، حيث ظهر وهو يجري مسرعاً لإنقاذ شقيقه قبل أن يرتمي فوق جسده لحمايته من رصاص المسلحين. وأكدت مصادر صحفية ليبية أن الضحية شاب ليبي يدعى رشيد البكوش وهو في العشرينيات من عمره توفي في موقع ارتكاب الجريمة، في حين أصيب شقيقه الذي حاول إنقاذه بجروح. ويبدو من مقطع الفيديو المتداول أن سبب الجريمة يعود إلى خلاف نشب بعد أن صدمت مجموعة من الأشخاص سيارة الضحية، وتبينوا لاحقاً أنهم تابعون لميليشيات مسلحة تدعى «القوة المتحركة» ويقودها سعيد قوجيل المقرب من المفتي السابق الصادق الغرياني، وهي ميليشيات موالية لقوات حكومة الوفاق.

وأشار ليبيون داخل طرابلس إلى أن الجرائم التي تقوم بها الميليشيات المسلحة هي التي دفعت قيادة الجيش الليبي للتحرك إلى تخوم العاصمة، مؤكدين أن سيدات وشيوخ وأطفال يتعرضون للتنكيل والعنف بواسطة مسلحين ينتمون للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

بدورها، كشفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي عن وجود حالة من الاحتقان والاستياء بين أهالي منطقة السراج في طرابلس بعد الجريمة البشعة التي نفذتها الميليشيات المسلحة التي تنحدر من مدينة الزاوية.

سياسياً، تحدث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح حول الاجتماعات الدولية الأخيرة حول ليبيا والاجتماع الدولي الذي يجري التحضير له والمزمع عقده في ألمانيا، لافتاً إلى أن موقف البرلمان الليبي ثابت وهو التأكيد على شرعية مجلس النواب ممثلاً شرعياً للشعب الليبي ولا يمكن تحقيق مصالحة وعدالة في ظل وجود الميليشيات المسلحة التي تمتلك السجون والسلاح وتعتبر نفسها أعلى من الدولة.

يأتي ذلك بعد لقاء رئيس مجلس النواب الليبي، مساء أمس الأول، بالقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، لمناقشة سير المعارك ومُجريات استعادة السيطرة على طرابلس، كما تمت مناقشة عدة مواضيع ذات صلة على رأسها مكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون.

وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى تأييد مجلس النواب للعملية العسكرية التي يخوضها الجيش لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والمتطرفين، مرحباً بالمساعي الدولية بما لا يتعارض مع مصلحة وإرادة الشعب الليبي وثوابت مجلس النواب، مؤكداً رفض الليبيين للوصايا والتدخل في شؤون ليبيا الداخلية.

وأكد رئيس البرلمان الليبي أنه لا حل إلا بعد تحرير العاصمة طرابلس وبأنه لا يمكن أن يكون هناك مصالحة تحت السلاح وتحت إرهابيين مطلوبين محلياً ودولياً، مشيراً إلى استحالة الوصول إلى أي حل إلا بعد خروج هذه الميليشيات المسلحة من طرابلس.