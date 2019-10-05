اجتماعات الخرطوم تبحث عن حل للخلاف حول سد النهضة

الخرطوم (الاتحاد) يواصل وزراء الري لدول السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعاتهم في الخرطوم، اليوم، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي. وذكرت مصادر لـ«الاتحاد» أن مناقشات اجتماعات، أمس، في الخرطوم تركزت على القضية الرئيسة المثارة بين القاهرة وأديس أبابا، وهي قواعد ملء السد بالمياه وتوقيتاتها، حيث تطالب القاهرة إثيوبيا أن تمتد فترة الملء إلى 7 سنوات، فيما تعتبر إثيوبيا هذا تدخلاً في شأنها الداخلي وتطرح 3 سنوات فقط. وتبحث اجتماعات الخرطوم توصيات الاجتماع العاجل للمجموعة العلمية المستقلة المعنية بسد النهضة بعد انتهائها من بحث المقترحات المقدمة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة التي بحثها الخبراء المشاركون على مدى 4 أيام للوقوف على الاقتراح الفني الذي يحظى بقبول وتوافق الدول الثلاث. ونفت مصادر مصرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام، أمس، بشأن طلب مصر دخول طرف رابع في المفاوضات بشأن سد النهضة.

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