ميليشيات الحوثي تجبر طلاب المدارس على ترديد شعارات طائفية

عدن (الاتحاد) أجبرت ميليشيات الحوثي الانقلابية ذراع إيران في اليمن عدداً من المدارس الواقعة في المناطق الخاضعة لها على ترديد شعارات طائفية تروج للفكر الإرهابي، وتهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي المسالم في اليمن.

وأفاد مصدر تربوي في محافظة تعز بأن مشرفين حوثيين قاموا بالنزول إلى عدد من مدارس مديرية شرعب ومناطق أخرى لا تزال خاضعة لسيطرتهم في المحافظة، وأجبروا طلاب تلك المدارس على ترديد ما يسمونه الصرخة الحوثية في الطابور الصباحي، موضحا أن القيادات الحوثية قامت بإجبار المدارس على إقامة ندوات ومحاضرات دينية مستوحاة من النهج الإيراني، وتروج للأفكار الطائفية الخاطئة وتدعو للفكر الإرهابي.

وقال المصدر إن بعض المدارس رفضت تلك التوجيهات الحوثية، ما دفع بالميليشيات إلى استقدام تعزيزات عسكرية واقتحامها، وإجبار الطلاب على ترديد شعاراتهم، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي تعمل على استغلال المدارس من أجل غسل عقول الأطفال، تمهيداً لتجنيدهم واستغلالهم كوقود للحرب العبثية التي يديرونها في عدة محافظات يمنية.

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