أمهات يمنيات يفضحن الحوثي: المفرج عنهم عذبوا أبشع تعذيب

صنعاء (وكالات)

أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، أن الميليشيات الحوثية أفرجت عن 250 مختطفاً من«المدنيين»، من بين 2200 مختطف ومخفي قسراً بعد سنوات من الاعتقال والإخفاء والتعذيب دون أي مسوغ قانوني.

كما أكدت رئيسة الرابطة، أمة السلام الحاج، في بيان، مساء الخميس، أن «العشرات ممن أفرج عنهم الحوثيون في ما عدته مبادرة ضمن اتفاق السويد، هم مدنيون اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم دون وجه حق، وتعرضوا خلال الاختطاف لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وقد أصيب العديد منهم على أثره بالأمراض المزمنة وصعوبة الحركة والاضطرابات النفسية».

إلى ذلك، شكرت الحاج، الصليب الأحمر الذي يسّر عملية الإفراج، معربة عن أملها أن تلحق هذه الخطوة الإفراج عن كل المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً، مشددة على ضرورة إيقاف حملات الاختطاف والاعتقال التعسفي.

يذكر أن المسؤول عن ملف الأسرى والمختطفين في الحكومة الشرعية هادي هيج، كان نفى في تصريح سابق، أن يكون من أطلق سراحهم أسرى من القوات الحكومية، مؤكداً أن من تم إطلاق سراحهم حسب قوائم الصليب الأحمر «مدنيون خطفوا من منازلهم وعادوا إليها»، مشيراً إلى التزام الحكومة بنص اتفاقية ستوكهولم بإطلاق الكل مقابل الكل.

بدورها، فندت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، الثلاثاء الماضي، مزاعم الحوثيين، مؤكدة أن الآلاف من المختطفين الذين اعتقلتهم الميليشيات من منازلهم وأماكن أعمالهم والطرقات العامة لا يزالون في سجون الميليشيات، وقد تجاوز وجود أغلبهم ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه جرى تعذيبهم نفسيا وبدنيا وحرمانهم من أدنى الحقوق الأساسية بطريقة مخالفة لأدنى حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة في بيان لها الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي عمدت إلى اتخاذ المختطفين دروعا بشرية وسجنهم في مناطق تخزين الأسلحة.