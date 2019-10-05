الحوثي أطلق «باليستيين» من صنعاء سقطا بصعدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

أطلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، صاروخين باليستيين من صنعاء سقطا في محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، إن «الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة»، مشيراً إلى «استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين».

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية المتنوعة والرشاشات المتوسطة والقناصات مواقع تابعة لقوات المقاومة المشتركة المدعومة من التحالف العربي، شرق وشمال شرق المدينة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر. وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي استهدفت مواقع للقوات المشتركة في منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين ومحيط حي 7 يوليو ومدينة الصالح، دون تأكيد وقوع ضحايا جراء الاعتداءات الحوثية التي طالت، بشكل عشوائي، تجمعات سكنية قريبة في المناطق المستهدفة.

كما قصفت ميليشيا الحوثي مواقع تابعة للقوات المشتركة شرق وجنوب مديرية الدريهمي القريبة من مدينة الحديدة، واستهدفت أيضاً مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه وسط محافظة الحديدة. ورصدت مصادر ميدانية خروقات نارية عديدة لميليشيات الحوثي استهدفت مواقع تابعة للقوات المشتركة على أطراف وسط مديريتي حيس والتحيتا المحررتين جنوب محافظة الحديدة. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، أبرز فصائل القوات المشتركة، أن فريقاً هندسياً تابعاً للقوات المشتركة عثر، الخميس، على رأس صاروخي زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة الطائف التابعة لمديرية الدريهمي، موضحاً أن الفريق الهندسي قام بتفكيك الرأس الصاروخي الذي يزن حوالي 500 كيلو غرام، ونقله إلى مكان آمن. ويعد هذا الرأس الصاروخي «واحداً من مئات الرؤوس الصاروخية التي زرعتها الميليشيات وأعدتها لتفجير مناطق بأكملها في مختلف مديريات محافظة الحديدة»، بحسب المصدر السابق.