كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل عبد المهدي يوجه برفع حظر التجوال في بغداد من فجر السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء الجمعة، برفع حظر التجوال في بغداد ابتداء من الساعة الخامسة من فجر السبت.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الجمعة، التزام الحكومة بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، مؤكداً على تحقيق أعلى درجات الشفافية.