كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: رفضت رفع العقوبات على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أراد مقابلته في الأمم المتحدة الشهر الماضي، لكن واشنطن رفضت أي رفع، ولو كان جزئياً، للعقوبات على طهران، ما منع أي اجتماع بينهما.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض، الجمعة: "كانوا يحاولون عقد اجتماع لكنه أراد رفع العقوبات.. أراد روحاني عقد اجتماع في الأمم المتحدة.. أراد رفع العقوبات بأكملها، أو رفعها جزئياً وقلت لا".

وكانت هناك تكهنات بأن تشهد أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيسان يصنعان التاريخ، ويجتمعان لمناقشة قضايا مثل الأسلحة النووية، والحروب في الشرق الأوسط.

وأشار ترامب إلى أنه سيكون على استعداد لمقابلة روحاني، حتى مع تفاقم التوتر بين الخصمين، خاصة بعد الهجوم على منشأة نفط سعودية، ألقت واشنطن باللوم فيه على طهران.